В Британии скончался смертельно больной мальчик Чарли Гард

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Британии скончался смертельно больной 11-месячный мальчик Чарли Гард, которого суды ранее решили отключить от поддерживающих жизнь аппаратов, пишет газета Daily Mail со ссылкой на родителей ребенка.
"Наш красивый маленький мальчик покинул нас, мы так гордимся тобой, Чарли", — приводит издание слова матери ребенка Конни.
Дело Чарли Гарда получило широкую огласку после того, как британские суды и в июне Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения.
Родители Чарли Конни Йейтс и Крис Гард через суд пытались добиться вначале экспериментального лечения для ребенка, а затем права ухаживать за ним дома до его смерти, чтобы подольше побыть с ним вместе. Суд не удовлетворил ни одной из просьб, предложив перевести ребенка в хоспис, где родители смогут его навещать. Родителям был предоставлен срок, к которому они должны были согласиться на предложение суда, в противном случае ребенка обещали перевести в хоспис и отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Срок договоренности истек в четверг в 12.00 (14.00 мск), родители на контакт с медиками и судом не вышли.