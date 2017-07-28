Рябков: США придется возместить ущерб от простоя дипсобственности России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США должны будут возместить Москве возможный ущерб от простоя и разрушения российской дипломатической собственности, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Дачи приходят в упадок, ответственность за это на американской стороне, возможный ущерб должна она будет возместить", — заявил Рябков в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 24".

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это якобы "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.