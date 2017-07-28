Санкционный проект "свяжет руки" исполнительной власти США, считает Рябков

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Законопроект по санкциям в отношении РФ лишает исполнительную власть США возможности принимать решения во внешней политике, заявил в пятницу замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Этот законопроект связывает руки исполнительной власти США в целом, независимо от того, какая фамилия у президента США, какая фамилия у госсекретаря США", — сказал Рябков в эфире программы "60 минут".

По словам дипломата, конгресс США претендует на то, чтобы "лишить исполнительную власть этой страны возможности проводить внешнюю политику, принимать решения".

"Навязанная этим законом масштабнейшая мера отчетности означает, что тема России и отношений с Россией будет и дальше искусственно разогреваться. На ней будут резвиться все те, кто сейчас хлопает в ладоши и улыбается от удовольствия, что удалось провернуть такой мега-проект… В конце концов, я думаю, что те, кому небезразлична судьба отношений с Россией и международная безопасность, сделают выбор не в пользу этих политиков и не в пользу той линии, которую они отстаивают", — указал Рябков.