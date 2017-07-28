Карасин назвал грубым антироссийским жестом ситуацию с самолетом Рогозина

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия рассматривает отказ румынских властей пропустить самолет, на котором летел вице-премьер Дмитрий Рогозин, как грубый антироссийский жест на грани международного хулиганства, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Это возмутительный, на грани международного хулиганства демарш. Трудно подобрать даже определение, когда сначала дается согласие на пролет, потом этот самолет в воздухе со 160 пассажирами разворачивают, воздушное пространство закрывается", — сказал Карасин.

"Иначе как грубый, антироссийский жест мы это не воспринимаем", — сказал Карасин.

В четверг был запрещен въезд в Молдавию ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей.

Самолет, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.