Суд отстранил Киртоакэ от должности мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Суд в столице Молдавии отстранил от должности мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, проходящего по делу о платных парковках, на время расследования, передает агентство Sputnik Молдова.

Киртоакэ задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева принял решение поместить столичного градоначальника под домашний арест на 30 суток. Следователи считают, что действия мэра Кишинева попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". Прокурор Дмитрий Робу 14 июля заявил, что Киртоакэ предъявлено еще одно обвинение. Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. В тот же день районный суд Кишинева продлил домашний арест Киртоакэ еще на 25 дней.

По данным агентства, 21 июля прокуроры обратились с требованием отстранить Киртоакэ с поста мэра на время расследования.

"Суд столичного сектора Буюканы на заседании в пятницу постановил отстранить от занимаемой должности примара (мэра — ред.) Кишинева Дорина Киртоакэ на время следствия", — говорится в сообщении.

Прокурор Виктория Фуртунэ выразила мнение, что решение суда законно. "Его временное отстранение от должности необходимо, так как мэр Кишинева обвиняется в тяжком преступлении", — заявила она журналистам.

Сам Киртоакэ отвергает все обвинения в его адрес. Он также заявил, что предполагал такое развитие событий. "Ожидал такого решения. Конечно, мы опротестуем его. Но даже если бы меня не отстранили от должности, я бы не пошел на работу, пока расследуется дело в отношении меня. Жду окончания данного дела", — сказал журналистам Киртоакэ, его слова приводит агентство Sputnik Молдова.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

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