Пентагон сообщил, что выпущенная КНДР ракета могла быть баллистической

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американские военные подтвердили пуск ракеты с территории КНДР, по оценке Пентагона, ракета могла быть баллистической.

"Я могу подтвердить, что мы засекли пуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Мы проводим оценку и скоро предоставим более подробную информацию", — сказал представитель ведомства капитан Джефф Дэвис.

По словам представителя ведомства, военные США собирают более подробные данные об испытании и проводят дальнейшую оценку.

Ранее Япония и Южная Корея сообщили о новом ракетном испытании КНДР. По данным южнокорейских военных, пуск предположительно баллистической ракеты был произведен в 23:41 по местному времени (17:41 мск) в провинции Чагандо.