В Италии противники прививок напали на трех депутатов в ходе акции протеста

РИМ, 28 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Три депутата итальянского парламента от правящей Демократической партии подверглись в пятницу нападению со стороны протестующих против принятия законопроекта об обязательной вакцинации детей.

Нижняя палата итальянского парламента окончательно одобрила законопроект, делающий обязательной вакцинацию детей для поступления в школы и детские сады. Число необходимых для дошкольников прививок таким образом возросло с четырех до 12. В новый список попали вакцины от менингита и кори, случаи заболевания которыми в Италии резко выросли в последнее время.

"Я очень довольна, потому что мы обезопасили это и последующие поколения против целой серии серьезных инфекционных заболеваний. Сегодня мы дали нашим детям щит против болезней, которые еще появляются", — заявила одна из инициаторов законопроекта, министр здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин.

Обсуждение законодательной нормы сопровождалось громкими протестами у дворца Монтечиторио, где заседает Палата депутатов.

Как сообщил лидер Демпартии Маттео Ренци, трое ее депутатов после голосования подверглись физическому нападению и оскорблениям со стороны манифестантов и были вынуждены скрыться в автомобиле до прибытия на место происшествия полицейских.

Помимо трудностей с поступлением в школу, нововведение предусматривает многократный рост штрафов для родителей, отказывающихся прививать своих детей. Максимальная санкция за невыполнение предписаний минздрава отныне будет составлять 7,5 тысячи евро.