СМИ: помощник замглавы МВД Украины Трояна задержан по делу о взятке

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Помощник замминистра внутренних дел Вадима Трояна, действовавший в сговоре с представителями нацбатальона "Азов", был задержан по делу о взяточничестве, сообщает в пятницу издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в совместной следственной группе Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

Ранее в пятницу украинское информагентство УНН сообщило со ссылкой на собственные источники, что Трояна задержали по подозрению в получении взятки на 77,2 тысячи долларов. МВД Украины заявило, что информация о задержании замглавы ведомства неверна. Сам Троян также опроверг информацию о задержании.

"Задержанный на взятке помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова"… Не исключено, что сам Троян тоже присутствовал при передаче взятки", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что правоохранители задержали трех человек, в том числе помощника сотрудника МВД Украины, которых подозревают в требовании взятки в размере 1,5 миллиона гривен (около 58 тысяч долларов).

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Батальоны "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.