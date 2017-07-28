Белград осудил Приштину за освобождение косовского террориста

БЕЛГРАД, 28 июл – РИА Новости. Канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) сербского правительства осудила власти самопровозглашенной республики Косово за освобождение Лирима Якупи по прозвищу "командир Наци", обвиняемого в терроризме на территории Сербии и Македонии.

Приштинские СМИ в пятницу сообщили, что суд в Гнилане признал Якупи невиновным по обвинению в терактах в Македонии в сентябре-декабре 2004 года, когда были совершены вооруженные нападения на полицию в Скопье и Тетово и были ранены несколько сотрудников МВД республики.

В 2012 году косовский суд признал его невиновным в нападении на сотрудников сербской полиции в районе города Буяновац в 2003 году. При этом албанец имеет репутацию одного из наиболее опасных балканских террористов и специалистов по взрывчатке, он был активным членом формирований Освободительной армии Косово (ОАК), Албанской национальной армии (АНО) и Освободительной армии Прешева, Медведже и Буяноваца (ОАПМБ).

"Повторное освобождение Якупи от всех обвинений спустя пять лет после оправдательного вердикта за террористические акты на юге Сербии 2003 года – еще один сигнал о провале попытки международного сообщества создать в КиМ общество, основанное на верховенстве закона", — говорится в сообщении канцелярии в Белграде.

О масштабах деятельности "командира Наци" свидетельствует захваченный после разгрома его группы в западной Македонии в 2007 году армейским спецназом арсенал: ПЗРК "Стрела-2" (SA-7), противотанковые ракеты, минометы, ручные гранатометы, снайперские винтовки, пулеметы, взрывчатка, ручные граната и тысячи патронов.

Власти Сербии также приводят пример освобождения косовским судом в начале июня обвиняемого в военных преступлениях 1998-1999 годов косовара Сами Люштаку и прекращение расследования по делу о 14 сербских гражданских жертвах в Старо-Грацко времен вооруженного конфликта в крае.

"Решение об освобождении обвиняемых в терроризме показывает, что в нашем южном крае нет справедливости ни для сербских, ни для албанских жертв ОАК и ОАПМБ и что сербов в Косово разрешено убивать", — резюмирует канцелярия по КиМ.