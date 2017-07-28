Россияне не пострадали при атаке боевиков на северо-востоке Нигерии

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Граждане России не пострадали в результате атаки боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, говорится в опубликованном в пятницу вечером сообщении МИД РФ.

Как стало известно ранее, во вторник, 25 июля, члены радикальной исламистской группировки "Боко Харам" совершили нападение на группу геологов в районе озера Чад в Нигерии. По сообщениям СМИ, жертвами атаки стали более 50 человек, в том числе сотрудники нигерийского университета города Майдугури.

"По данным посольства России в Абудже, российских граждан среди пострадавших нет", — сказано в сообщении российского дипведомства. В нем также выражаются соболезнования родным и близким погибших.

В МИД РФ отметили, что этот террористический акт "в очередной раз подтверждает необходимость скоординированной совместной борьбы с терроризмом на международной арене". "Поддерживаем усилия нигерийского правительства и стран региона в их противодействии "Боко Харам", — подчеркивается в сообщении.

Боевики "Боко Харам" выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.