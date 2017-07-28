Белый дом уличили в преувеличении спортивных достижений Трампа

Сотрудников Белого дома уличили в том, что они преувеличивают спортивные достижения Дональда Трампа. Продюсер программы Daily Show Мэтт Негрин заметил, что рассказ директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи об игре президента в гольф отличается от опубликованного текста выступления.