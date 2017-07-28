В Венесуэле в результате протестов погиб полицейский

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Полицейский, получивший ранение головы во время протестов в венесуэльском штате Мерида, скончался, сообщает прокуратура страны.

"Прокуратура штата Мерида расследует смерть полицейского…, который был ранен в голову в городе Эхидо", — сообщается в аккаунте прокуратуры в социальной сети Twitter.

По данным прокуратуры, полицейский был ранен в ходе протестов в четверг, на следующий день он скончался в больнице.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.