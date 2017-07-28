Генпрокуратура РФ не получала запрос Ташкента об аресте активов Каримовой

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ пока не получала запрос по поводу возможного ареста активов дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщил РИА Новости официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной.

"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации от республики Узбекистан запроса по поводу возможного ареста активов Гульнары Каримовой пока не поступало. В случае получения подобного запроса он будет рассмотрен в установленном законом порядке", — сказал Куренной.