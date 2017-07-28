США выдвигали РФ неприемлемые условия по дипсобственности, заявил Рябков

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июл — РИА Новости. США выдвигали России неприемлемые условия по дипломатической собственности, и в итоге чаша терпения российской стороны переполнилась, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что прошедшее голосование в сенате конгресса США по законопроекту о санкциях также стало причиной ответных мер со стороны России.
Замглавы МИД пояснил, что принятие данного закона, согласно которому против России вводятся далеко идущие санкции, "кодифицирует, то есть придает силу закона решениям, которые принимались при Обаме и которые были направлены на создание сложностей для нашего нормального развития, для проведения нашей внешней политики – вообще для создания обстановки неприятия России как надежного партнера".
31.4%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.2%Ограничиться индивидуальными санкциями
62.2%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
4.2%Никак, зачем еще больше обострять отношения
В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.