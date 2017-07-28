США выдвигали РФ неприемлемые условия по дипсобственности, заявил Рябков

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июл — РИА Новости. США выдвигали России неприемлемые условия по дипломатической собственности, и в итоге чаша терпения российской стороны переполнилась, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается дипсобственности, то вы понимаете, что объекты, принадлежащие Российской Федерации, причем обладавшие полным дипломатическим иммунитетом, противозаконно были изъяты еще администрацией (Барака) Обамы. Мы ждали семь месяцев, завтра ровно семь месяцев. Возврата этой собственности не произошло. Нам пытались выдвигать всякие неприемлемые условия, и в итоге чаша терпения переполнилась", — заявил Рябков журналистам.

Он отметил, что прошедшее голосование в сенате конгресса США по законопроекту о санкциях также стало причиной ответных мер со стороны России.

Замглавы МИД пояснил, что принятие данного закона, согласно которому против России вводятся далеко идущие санкции, "кодифицирует, то есть придает силу закона решениям, которые принимались при Обаме и которые были направлены на создание сложностей для нашего нормального развития, для проведения нашей внешней политики – вообще для создания обстановки неприятия России как надежного партнера".

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 31.4% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.2% Ограничиться индивидуальными санкциями

62.2% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

4.2% Никак, зачем еще больше обострять отношения Все опросы Голосовать

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.