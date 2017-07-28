Магазин Roshen в украинском Львове обклеили антипрезидентскими листовками

Витрина магазина Roshen во Львове с листовками, наклеенными участниками антиправительственной акции. 28 июля 2017

Витрина магазина Roshen во Львове с листовками, наклеенными участниками антиправительственной акции. 28 июля 2017

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Магазин кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, обклеили листовками с антипрезидентскими лозунгами во Львове, сообщило в пятницу местное издание Zaxid.net.

По данным издания, на витринах магазина появились листовки с лозунгами "диктаторской стране — НЕТ", "Петр, не будь Чаушеску (генеральный секретарь ЦК Румынской компартии — ред.)" и "олигархическим династиям стоп".

"Мы не верим, что президент не имеет влияния на правительство страны. Мы против произвола и диктатуры власти. Готовы понести административную ответственность за повреждение собственности магазина", — цитирует издание организатора акции Ивана Спринского.

Как отмечается в сообщении, охранники магазина не препятствовали проведению акции, полицейские пригласили организаторов в отделение для объяснений.