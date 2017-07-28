Герой СССР Гасоян прокомментировал запрет въезда в Молдавию

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Герой Советского Союза Владимир Гасоян, которому совместно с другими представителями РФ запретили въезд в Молдавию, рассказал, что произошедшее нельзя назвать трагедией, так как отношение молдавской стороны было вежливым, но подчеркнул, что не нужно создавать атмосферу враждебности между странами.

В четверг был запрещен въезд в Молдавию ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. В частности въезд запретили герою Советского Союза Гасояну.

"Я понимаю всю напряженность отношений между двумя регионами… (Но это) не достойно большой огласки и широкого такого общественного резонанса. Создавать такую атмосферу враждебности не нужно. Суть в том, что мы ничего крамольного не сделали для того, чтобы у нас отношения портились, я имею в виду – между нашими республиками", — сказал Гасоян РИА Новости в пятницу.

Он рассказал, что представители РФ летели с благотворительной миссией: они намеревались выступить для воспитанников детского дома в Приднестровье, а также участвовать в мероприятиях, посвященных 25-летию Приднестровья.

"Они мотивировали тем, что мы не назвали истинную цель нашего прибытия туда, в Республику Молдову. Они уже знали нашу истинную цель, что мы прибыли туда для того, чтобы участвовать в мероприятиях, посвященных 25-летию создания… Приднестровья и оказанию Россией ей помощи: материальной, гуманитарной. А этого им, видимо, не хочется, чтобы это было… На самом деле… (мы) и в этом детдоме бы выступили, пообщались бы с детьми, и в тоже время дали бы концерт на мероприятии, которое было посвящено, вот этому событию – 25-летию", — рассказал герой Советского Союза.

Он полагает, что два выступления не отличаются друг от друга: "выступить там, в Приднестровье, или выступить отдельно в детском доме в Приднестровье, это одно и то же". При этом Гасоян подчеркнул, что "делать из этого трагедию тоже нельзя, потому что никаких оскорблений, наручников, грубого отношения (не было)". "Вежливо, культурно. Просто отобрали у нас паспорта и сказали: ждите, мы вам паспорта вернем, и вы в такое-то время улетите", — сообщил собеседник агентства.

"Мы ехали с благотворительной миссией – выступить, дать концерт и пообщаться с молодежью, больше ничего. Даже я, как Герой Советского Союза, выступаю на встречах со студентами, в колледжах, в военных училищах – я о политике ни слова не говорю. Я единственно говорю, что наша страна целенаправленно работает и продолжает создавать атмосферу, благоприятную для дружбы между нами и всеми другими государствами и странами, народами, которые хотят дружбы с нами", — заключил Гасоян.