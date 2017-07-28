Герой СССР Гасоян прокомментировал запрет въезда в Молдавию

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Герой Советского Союза Владимир Гасоян, которому совместно с другими представителями РФ запретили въезд в Молдавию, рассказал, что произошедшее нельзя назвать трагедией, так как отношение молдавской стороны было вежливым, но подчеркнул, что не нужно создавать атмосферу враждебности между странами.
"Я понимаю всю напряженность отношений между двумя регионами… (Но это) не достойно большой огласки и широкого такого общественного резонанса. Создавать такую атмосферу враждебности не нужно. Суть в том, что мы ничего крамольного не сделали для того, чтобы у нас отношения портились, я имею в виду – между нашими республиками", — сказал Гасоян РИА Новости в пятницу.
Он рассказал, что представители РФ летели с благотворительной миссией: они намеревались выступить для воспитанников детского дома в Приднестровье, а также участвовать в мероприятиях, посвященных 25-летию Приднестровья.
"Они мотивировали тем, что мы не назвали истинную цель нашего прибытия туда, в Республику Молдову. Они уже знали нашу истинную цель, что мы прибыли туда для того, чтобы участвовать в мероприятиях, посвященных 25-летию создания… Приднестровья и оказанию Россией ей помощи: материальной, гуманитарной. А этого им, видимо, не хочется, чтобы это было… На самом деле… (мы) и в этом детдоме бы выступили, пообщались бы с детьми, и в тоже время дали бы концерт на мероприятии, которое было посвящено, вот этому событию – 25-летию", — рассказал герой Советского Союза.
Он полагает, что два выступления не отличаются друг от друга: "выступить там, в Приднестровье, или выступить отдельно в детском доме в Приднестровье, это одно и то же". При этом Гасоян подчеркнул, что "делать из этого трагедию тоже нельзя, потому что никаких оскорблений, наручников, грубого отношения (не было)". "Вежливо, культурно. Просто отобрали у нас паспорта и сказали: ждите, мы вам паспорта вернем, и вы в такое-то время улетите", — сообщил собеседник агентства.
"Мы ехали с благотворительной миссией – выступить, дать концерт и пообщаться с молодежью, больше ничего. Даже я, как Герой Советского Союза, выступаю на встречах со студентами, в колледжах, в военных училищах – я о политике ни слова не говорю. Я единственно говорю, что наша страна целенаправленно работает и продолжает создавать атмосферу, благоприятную для дружбы между нами и всеми другими государствами и странами, народами, которые хотят дружбы с нами", — заключил Гасоян.