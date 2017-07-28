В Германии назвали санкции США против России неприемлемыми

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что новый американский закон о санкциях против России неприемлем, так как затрагивает интересы европейских предприятий, сообщил в пятницу журнал Spiegel.
"Позиция по-прежнему такова, что мы ни в коем случае не примем экстерриториального применения этих санкций США против европейских предприятий", — заявил Габриэль, добавив, что американскому президенту это известно.
"Санкционная политика не является подходящим или подобающим инструментом для продвижения национальных интересов экспорта и отечественной энергетической отрасли. Сейчас от решения президента Трампа зависит, как дела будут развиваться дальше", — добавил министр.
В Евросоюзе уже выразили озабоченность в связи с принятием США односторонних санкций против России. В Брюсселе полагают, что эти меры могут затронуть экономические интересы ЕС.
31.4%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.2%Ограничиться индивидуальными санкциями
62.1%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
4.3%Никак, зачем еще больше обострять отношения
Новый американский законопроект предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".