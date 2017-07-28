Слуцкий: надежда на сотрудничество РФ и США в борьбе с терроризмом остается

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Надежда на сотрудничество РФ и США по борьбе с терроризмом после одобрения сенатом санкционного законопроекта остается, Россия будет "выгрызать по крупицам" здравый смысл, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето.

Слуцкий заявил, что ответные меры российского МИД на санкции США повлияют на российско-американские отношения, хотя они и так уже достаточно испорчены.

"На отношения с политикумом, возможно, и повлияет, но они и так уже, эти отношения, достаточно испорчены. К сожалению, антироссийский маховик, раскрученный администрацией Обамы, не остановлен, как это обещал Трамп в ходе предвыборной кампании. Наоборот, этот маховик набирает обороты в том же деструктивном направлении", — сказал Слуцкий в эфире "Россия 24".

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"Исходя из этого, мы, конечно, оставляем надежду на здравый смысл, в частности, на сотрудничество с США в противостоянии международному терроризму, хотя наши цели в той же Сирии, очевидно, расходятся. Тем не менее, мы будем по крупицам выгрызать здравый смысл, где это возможно. И будем надеяться на то, что на этом неразумные, неадекватные, ничем не обоснованные антироссийские шаги Вашингтона прекратятся", — добавил он.