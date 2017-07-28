Слуцкий: надежда на сотрудничество РФ и США в борьбе с терроризмом остается

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Надежда на сотрудничество РФ и США по борьбе с терроризмом после одобрения сенатом санкционного законопроекта остается, Россия будет "выгрызать по крупицам" здравый смысл, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Слуцкий заявил, что ответные меры российского МИД на санкции США повлияют на российско-американские отношения, хотя они и так уже достаточно испорчены.
"На отношения с политикумом, возможно, и повлияет, но они и так уже, эти отношения, достаточно испорчены. К сожалению, антироссийский маховик, раскрученный администрацией Обамы, не остановлен, как это обещал Трамп в ходе предвыборной кампании. Наоборот, этот маховик набирает обороты в том же деструктивном направлении", — сказал Слуцкий в эфире "Россия 24".
30.9%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.4%Ограничиться индивидуальными санкциями
63.2%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
3.6%Никак, зачем еще больше обострять отношения