Слуцкий считает ответ России на санкции США закономерным и адекватным

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ответные меры МИД РФ на санкции США против России закономерны и адекватны.

"Решение абсолютно адекватное. Мы не даем возможности нашим стратегическим друзьям упрекнуть нас в каком-то переборе… Мы ответили зеркально и совершенно закономерно, поскольку глотать подобного рода пилюли становится уже просто непозволительно", — заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

Депутат отметил, что Россия довольно долго терпела и призывала американскую сторону к здравому смыслу, однако "Вашингтон такие призывы не услышал".

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 30.6% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.5% Ограничиться индивидуальными санкциями

63.4% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

3.6% Никак, зачем еще больше обострять отношения Все опросы Голосовать

Ранее в пятницу МИД РФ заявил, что Россия в ответ на санкции США оставляет за собой право в порядке взаимности принять меры, которые могут затронуть американские интересы. Также РФ приостановит с 1 августа использование посольством США в Москве всех складских помещений на Дорожной улице и дачи в Серебряном бору.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.