Слуцкий считает ответ России на санкции США закономерным и адекватным

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ответные меры МИД РФ на санкции США против России закономерны и адекватны.
Депутат отметил, что Россия довольно долго терпела и призывала американскую сторону к здравому смыслу, однако "Вашингтон такие призывы не услышал".
30.6%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.5%Ограничиться индивидуальными санкциями
63.4%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
3.6%Никак, зачем еще больше обострять отношения
Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.