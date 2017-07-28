Среди тяжелораненых в аварии с поездом в Барселоне россиян нет

МАДРИД, 28 июл – РИА Новости. Граждан России нет среди тяжелораненых в результате аварии поезда на железнодорожной станции "Французский вокзал" в Барселоне, есть ли россияне среди тех пассажиров, которые получили легкие ранения, уточняется, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Испании.

Утром на "Французском вокзале" в каталонской столице произошла авария. Поезд пригородного сообщения, который вышел со станции Сант-Висенс-де-Кальдерс (провинция Таррагона), врезался в оградительную платформу. По предварительной версии, машинист не успел затормозить. Однако в железнодорожной компании Renfe пока не комментируют причины ЧП, заявляя, что приоритет — оказание помощи людям.

"Генконсульство России в Барселоне находится в тесном контакте с правоохранительными органами и экстренными службами Испании. Крушения поезда не было, а была резкая остановка электрички. Погибших нет, среди тяжелораненых граждан России нет. Наличие либо отсутствие граждан России среди легкораненых уточняется. Никто из граждан России в связи с этим событием за помощью в ГК не обращался", — сообщили в посольстве.

По последним данным, пострадали 54 человека, один находится в тяжелом состоянии, состояние еще 19 – в том числе машиниста – оценивается как средней тяжести.