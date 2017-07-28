Додон пообещал разобраться с инициаторами антироссийских провокаций

КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон пообещал разобраться с инициаторами провокаций и подрыва отношений с Россией.
"Повторяю свою позицию: подобное отношение абсолютно недопустимо. Все, кто занимается провокациями и подрывом наших двусторонних стратегических отношений с Российской Федерацией, будут выявлены, и придет время, когда будем призывать к ответу. Никто не забыт и ничто не забыто", — подчеркнул президент.
Стороны также обсудили предстоящий визит в Молдавию вице-премьера Дмитрия Рогозина и приднестровское урегулирование.
Также в страну не пустили депутата Госдумы Павла Шперова, директора канцелярии российского императорского дома Александра Закатова и члена совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Безпалько.
В российском посольстве запрет назвали провокационным жестом, который подрывает двусторонние отношения.