В Германии выдвинули обвинения против предполагаемого боевика "Талибана"*

БЕРЛИН, 28 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения в высшем земельном суде Мюнхена против 20-летнего гражданина Афганистана, который подозревается в участии в террористической группировке "Талибан" и в боевых действиях на стороне террористов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в пятницу.

Подозреваемый Абдул Могадас С. (Abdol Moghadas S.), по данным генпрокуратуры, в августе 2013 года присоединился в Афганистане региональному отделению группировки "Талибан", прошел обучение в лагере для боевиков, в 2013-2014 годах принимал участие в двух нападениях на американский и афганский военные контингенты. В ходе атаки в 2014 года погиб один американский солдат, двое были ранены. В 2014-2015 годах подозреваемый возил самодельные "магнитные бомбы" в Кабул.

Он был задержан 8 февраля 2017 года, с 9 февраля находится в предварительном заключении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.