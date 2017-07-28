МИД РФ: в известных кругах в США закрепился курс на конфронтацию с Москвой

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В известных кругах в Вашингтоне закрепился курс на открытую конфронтацию с Москвой, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

"Несмотря на постоянные выпады Вашингтона мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной", — говорится в документе.