В Днепре арестовали двоих подозреваемых по делу о перестрелке в кафе

КИЕВ, 28 июля — РИА Новости. Двое из четырех подозреваемых в причастности к перестрелке в Днепре (бывший Днепропетровск), в результате которой два человека погибли и пять получили ранения, арестованы, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"Двум подозреваемым — 1982 по 1992 годов рождения — суд избрал меру пресечения. Оба взяты под стражу без права внесения залога. Еще два фигуранта дела — 1976 и 1981 года рождения — в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. В отношении них в ближайшее время будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении полиции.
Следователи продолжают следственные действия, опросили более двух десятков свидетелей, полиция изъяла видеоматериал с камер наблюдения, которые были расположены рядом.