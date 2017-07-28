Сеул проверит соответствие системы ПРО THAAD экологическим нормам страны

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство обороны Южной Кореи объявило о планах начать "генеральную" и "обычную" экологическую проверку на предмет выяснения соответствия американской системы противоракетной обороны THAAD экологическим нормам страны, сообщило агентство Ренхап.
Представитель министерства сообщил журналистам, что "пока рано говорить о временных рамках, так как это зависит от консультаций с США и других элементов, но обычно для завершения такого процесса требуется 10-15 месяцев". В то же время он подчеркнул стремление правительства "как можно скорее завершить проверку.
Агентство сообщает со ссылкой на другого чиновника министерства, что проверка не означает отказа Южной Кореи от соглашения о размещении на своей территории противоракетной системы THAAD, а будет направлена на его процедурное обоснование.
Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее американскую систему заатмосферного перехвата ракет. Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.