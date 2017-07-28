Сеул проверит соответствие системы ПРО THAAD экологическим нормам страны

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство обороны Южной Кореи объявило о планах начать "генеральную" и "обычную" экологическую проверку на предмет выяснения соответствия американской системы противоракетной обороны THAAD экологическим нормам страны, сообщило агентство Ренхап.

В ближайшее время начнутся совместные консультации американской и южнокорейской сторон, в ходе которых планируется обсудить детали, а также размеры района, в котором будет проводиться проверка.

Представитель министерства сообщил журналистам, что "пока рано говорить о временных рамках, так как это зависит от консультаций с США и других элементов, но обычно для завершения такого процесса требуется 10-15 месяцев". В то же время он подчеркнул стремление правительства "как можно скорее завершить проверку.

Агентство сообщает со ссылкой на другого чиновника министерства, что проверка не означает отказа Южной Кореи от соглашения о размещении на своей территории противоракетной системы THAAD, а будет направлена на его процедурное обоснование.

Правительство нового президента Мун Чжэ Ина сочло недостаточной проведенную предыдущей администрацией экологическую проверку. Во время предвыборной кампании Мун Чжэ Ин выступал категорически против размещения системы на территории страны, однако после прихода к власти он заметно смягчил тон.

Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее американскую систему заатмосферного перехвата ракет. Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.