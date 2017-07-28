Мексика просит Панаму экстрадировать беглого экс-губернатора

МЕХИКО, 28 июл – РИА Новости. Власти Мексики обратились к Панаме с запросом об экстрадиции бывшего губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе, сообщил в четверг панамский МИД.

Борхе был задержан в начале июня этого. В период 2011-2016 годов он занимал пост главы штата и подозревается в коррупционных преступлениях.

"Мексика уже запросила экстрадиции господина Роберто Борхе", — приводит Франс Пресс заявление директора управления информации панамского МИД Моники де Леон.

Борхе стал третьим в числе задержанных бывших губернаторов Мексики. Так, в апреле на территории Италии был задержан бывший губернатор штата Тамаулипас Томас Яррингтон, еще один экс-губернатор штата Веракрус Хавьер Дуарте был задержан в Гватемале и уже выдан Мексике.