В США приняли закон, предполагающий возведение стены у границы Мексики

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Палата представителей США приняла закон, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.
Финансирование предусматривается не только для Пентагона, но и для ряда других ведомств, которые обеспечивают национальную безопасность США. В частности, министерство внутренней безопасности получит 1,6 миллиарда долларов на строительство "физического барьера на южной границе" — ровно столько, сколько запрашивал Белый дом.
Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с преступностью было одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.
*Террористические организации, запрещенные на территории России.