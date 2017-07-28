В США приняли закон, предполагающий возведение стены у границы Мексики

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Палата представителей США приняла закон, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.

Закон "Об ассигнованиях министерству обороны" был поддержан 235 членами палаты, против высказались 192.

Финансирование предусматривается не только для Пентагона, но и для ряда других ведомств, которые обеспечивают национальную безопасность США. В частности, министерство внутренней безопасности получит 1,6 миллиарда долларов на строительство "физического барьера на южной границе" — ровно столько, сколько запрашивал Белый дом.

"Этот законопроект поможет гарантировать, что мы готовы встретить любую угрозу от кого-либо или где угодно – от Китая в Тихоокеанском регионе, международных террористических групп, как ИГ*, "Аль-Каида"*, "Аль-Нусра"*, "Аль Шабаб", "Хезболла" и ХАМАС, до транснациональных групп по контрабанде наркотиков и преступных банд", — говорится в заявлении главы комитета по ассигнованиям палаты представителей Родни Фрелингхайзена.

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с преступностью было одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

*Террористические организации, запрещенные на территории России.