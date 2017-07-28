В Нью-Йорке признали миллиардера из Китая виновным в подкупе чиновников ООН

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке признал китайского миллиардера виновным в подкупе чиновников ООН, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сторона обвинения представила доказательства, что Энг Лап Сэнг с 2010 по 2015 год заплатил двум представителям ООН сотни тысяч долларов для продвижения своего проекта.
Один из фигурантов расследования экс-президент Генеральной Ассамблеи ООН и постпред Антигуа и Барбуда Джон Эш скончался в июне 2016 года. Бывший постпред Доминиканской республики Франсис Лоренцо уже признал себя виновным в получении взяток и в ожидании приговора находится на свободе под залогом.
Адвокат бизнесмена, который в ходе длящихся почти два года разбирательств оставался под круглосуточным надзором в своей квартире в Манхэттене, не согласился с вердиктом, заявив, что дипломаты ООН злоупотребили отношениями с его клиентом.