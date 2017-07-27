Белый дом: компания, готовившая досье на Трампа, получала деньги от русских

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что компания, подготовившая досье на президента США Дональда Трампа, получала деньги от русских.

Никаких доказательств причастности россиян к финансированию этого досье в Белом доме как обычно не представили. А Москва неоднократно указывала, что никакого отношения к американским выборам не имеет и в процесс не вмешивалась.

По ее словам, на одних из прошедших слушаниях это досье подверглось "дальнейшей дискредитации". Сандерс добавила, что досье служило "источником фейковых новостей и конспирологических теорий".

Представитель Белого дома не уточнила, о каких именно слушаниях идет речь. "И мы узнали, что компания, которая подготовила это (досье), также получала деньги от русских", — отметила Сандерс, при этом не предоставив никаких подробностей.

Ранее сообщалось, что юридический комитет сената США направил официальную повестку бывшему журналисту Гленну Симпсону, чтобы добиться дачи его показаний в рамках расследования "российского вмешательства" в выборы США. Изначально он отказался от дачи показаний, в связи с чем комитет направил повестку для явки в конгресс для дачи показаний.