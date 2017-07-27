Генпрокурор США Сешнс заявил, что будет служить, пока этого хочет президент

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что останется на своем посту, пока этого хочет президент страны Дональд Трамп.
Тема возможного увольнения президентом генпрокурора США доминирует в американской политической жизни в последние дни. Трамп несколько раз заявил ранее, что разочарован решением генпрокурора взять самоотвод по делу о "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году. Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил журналистам, что решение в отношении генпрокурора Сешнса будет принято в скором времени.
"Я служу по воле президента. Я это понял с того дня, когда согласился на работу", — сказал генпрокурор агентству Ассошиэйтед Пресс.
Сешнс признал, что прошедшие несколько дней не были "лучшей неделей". Он добавил, что тем не менее они с президентом имеют "гармонию ценностей и взглядов".
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.