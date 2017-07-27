Завершился процесс по делу "самого ненавидимого человека в Америке"

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Процесс по делу бизнесмена Мартина Шкрели, вызывающие манеры которого заслужили ему в СМИ славу "самого ненавидимого человека в Америке", завершился в Нью-Йорке в четверг, сообщило агентство Франс Пресс.
Шкрели, которому 34 года, стал широко известен в США после того, как его компания выкупила патент на редкое лекарство, а затем подняла цену на это лекарство в десятки раз. Процесс касается не этого скандала, а обвинений в том, что Шкрели на протяжении ряда лет обманывал инвесторов и использовал мошеннические схемы, выведя 11 миллионов долларов из собственной компании Retrophin. Шкрели грозит до 20 лет тюрьмы.
По заявлению прокурора Аликсандры Смит, Шкрели постоянно лгал инвесторам. Прокурор рассказала, что Шкрели в одном случае выдавал себя за выпускника Колумбийского университета, в другом — заявлял, что был слишком беден для получения высшего образования, а в третьем — заявил, что бросил колледж подобно основателю Apple Стиву Джобсу.
Дата вердикта присяжных пока не известна, жюри может начать обсуждение уже на текущей неделе.