Летний дом Рокфеллера выставлен на продажу за $19 миллионов долларов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Летний дом американского миллиардера и банкира Дэвида Рокфеллера в штате Мэн выставлен на продажу за 19 миллионов долларов, вся выручка от продажи пойдет на благотворительность, пишет газета Portland Press Herald.

Today's Portland Press Herald front page, Thursday, July 27, 2017 pic.twitter.com/rwjPBol51I — Portland PressHerald (@PressHerald) 27 июля 2017 г.

​Рокфеллер умер на 102-м году жизни 20 марта. Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк).

По завещанию преимущественное право на этот дом, который известен под названием Ringing Point, остается за детьми миллиардера. В завещании он оценивался в 9 миллионов долларов. Как отмечает издание, у нескольких детей Рокфеллера уже есть недвижимость в этом месте.

Рокфеллер завещал передать пять миллионов долларов некоммерческой организации Maine Coast Heritage Trust и 20 миллионов долларов заповеднику Maine Coast Heritage Trust. Как пишет газета, все поступления от продажи Ringing Point и предметов декора и искусства в доме пойдут на выполнение его завещания.

Продажу некоторых предметов декора и произведений искусства будет осуществлять аукционный дом Christie's.