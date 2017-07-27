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В мире

Летний дом Рокфеллера выставлен на продажу за $19 миллионов долларов

20:2727.07.2017
(обновлено: 20:29 27.07.2017)
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© AP Photo / Michael C. YorkАмериканский банкир и государственный деятель Дэвид Рокфеллер. Архивное фотоАмериканский банкир и государственный деятель Дэвид Рокфеллер. Архивное фото
© AP Photo / Michael C. York

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Летний дом американского миллиардера и банкира Дэвида Рокфеллера в штате Мэн выставлен на продажу за 19 миллионов долларов, вся выручка от продажи пойдет на благотворительность, пишет газета Portland Press Herald.

​Рокфеллер умер на 102-м году жизни 20 марта. Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк).

Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер на презентации своей книги Мемуары
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Смена вех. Рокфеллеры как целый мир
По завещанию преимущественное право на этот дом, который известен под названием Ringing Point, остается за детьми миллиардера. В завещании он оценивался в 9 миллионов долларов. Как отмечает издание, у нескольких детей Рокфеллера уже есть недвижимость в этом месте.

Рокфеллер завещал передать пять миллионов долларов некоммерческой организации Maine Coast Heritage Trust и 20 миллионов долларов заповеднику Maine Coast Heritage Trust. Как пишет газета, все поступления от продажи Ringing Point и предметов декора и искусства в доме пойдут на выполнение его завещания.

Продажу некоторых предметов декора и произведений искусства будет осуществлять аукционный дом Christie's.

Любитель жуков и "коллекционер" сердец Дэвид Рокфеллер
© AP Photo / Bill AllenВнук первого в истории долларового миллиардера родился в Нью-Йорке 12 июня 1915 года.
На фото: Дэвид Рокфеллер в статусе президента "Чейз Манхэттен Банка" на заседании комитета сената США, 1961 год.Дэвид Рокфеллер, президент Чейз Манхэттен Банк
© AP Photo / Bill Allen
Внук первого в истории долларового миллиардера родился в Нью-Йорке 12 июня 1915 года.
На фото: Дэвид Рокфеллер в статусе президента "Чейз Манхэттен Банка" на заседании комитета сената США, 1961 год.
© AP PhotoВ 1936 году он с отличием окончил Гарвард по специальности английская история и литература, а позже получил экономическое образование, отучившись еще год в Гарварде и в Лондонской школе экономики.
На фото: свадьба Рокфеллера с Маргарет Макграф, 7 сентября 1940 года.Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер и его невеста, бывшая Маргарет Макграф
© AP Photo
В 1936 году он с отличием окончил Гарвард по специальности английская история и литература, а позже получил экономическое образование, отучившись еще год в Гарварде и в Лондонской школе экономики.
На фото: свадьба Рокфеллера с Маргарет Макграф, 7 сентября 1940 года.
© РИА Новости / Юрий ИвановПерейти в фотобанкВо время Второй мировой войны Рокфеллер служил в Северной Африке и Франции, был помощником военного атташе в Париже и работал на военную разведку.
На фото: Рокфеллер встречается с председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным, 21 мая 1973 года.Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин принимает в Кремле американского банкира и общественного деятеля Дэвида Рокфеллера
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в фотобанк
Во время Второй мировой войны Рокфеллер служил в Северной Африке и Франции, был помощником военного атташе в Париже и работал на военную разведку.
На фото: Рокфеллер встречается с председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным, 21 мая 1973 года.
© AP PhotoДемобилизовавшись, Рокфеллер начал работать в нью-йоркском банке "Чейз нэшнл" на должности помощника управляющего иностранным отделом.
На фото: Дэвид Рокфеллер в 1984 году. Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
© AP Photo
Демобилизовавшись, Рокфеллер начал работать в нью-йоркском банке "Чейз нэшнл" на должности помощника управляющего иностранным отделом.
На фото: Дэвид Рокфеллер в 1984 году.
© РИА Новости / Вячеслав РуновПерейти в фотобанкСпустя шесть лет уже на посту вице-президента он осуществил слияние "Чейз нэшнл" с Манхэттенским банком, в результате чего появился один из крупнейших в США банков "Чейз Манхэттен".
На фото: встреча Рокфеллера с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, 18 января 1989 года.Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и сопредседатель Трехсторонней комиссии Дэвид Рокфеллер
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Перейти в фотобанк
Спустя шесть лет уже на посту вице-президента он осуществил слияние "Чейз нэшнл" с Манхэттенским банком, в результате чего появился один из крупнейших в США банков "Чейз Манхэттен".
На фото: встреча Рокфеллера с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, 18 января 1989 года.
© AP PhotoДо 1981 года Рокфеллер возглавлял правление банка "Чейз Манхэттен", и параллельно - Совет по международным отношениям, который консультировал Госдеп США.
На фото: Рокфеллер во время обучения в Лондонской школе экономики, 22 ноября 1937 года.Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
© AP Photo
До 1981 года Рокфеллер возглавлял правление банка "Чейз Манхэттен", и параллельно - Совет по международным отношениям, который консультировал Госдеп США.
На фото: Рокфеллер во время обучения в Лондонской школе экономики, 22 ноября 1937 года.
© AP Photo / D. PickoffРокфеллер известен как один из первых и наиболее влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма. Он был постоянным участником Бильдербергского клуба и членом так называемого "комитета управляющих".
На фото: Дэвид Рокфеллер в 1981 году.Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер, 1981
© AP Photo / D. Pickoff
Рокфеллер известен как один из первых и наиболее влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма. Он был постоянным участником Бильдербергского клуба и членом так называемого "комитета управляющих".
На фото: Дэвид Рокфеллер в 1981 году.
© AP Photo / Dennis CookДэвид продолжил традицию Рокфеллеров по созданию и поддержке таких благотворительных и общественных организаций, как Рокфеллеровский фонд, Институт медицинских исследований, Музей современного искусства в Нью-Йорке.
На фото: Билл Клинтон вручает Рокфеллеру Президентскую медаль Свободы, 15 января 1998 год.Билл Клинтон вручил Президентскую медаль Свободы американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру
© AP Photo / Dennis Cook
Дэвид продолжил традицию Рокфеллеров по созданию и поддержке таких благотворительных и общественных организаций, как Рокфеллеровский фонд, Институт медицинских исследований, Музей современного искусства в Нью-Йорке.
На фото: Билл Клинтон вручает Рокфеллеру Президентскую медаль Свободы, 15 января 1998 год.
© AP Photo / Susan RaganОбщая сумма пожертвований Рокфеллера составила более миллиарда долларов, сто миллионов из них ушли Гарвадскому университету. Это стало самым крупным пожертвованием вузу за всю историю его существования.
На фото: Дэвид Рокфеллер на открытии обновленного ресторана Rainbow Room в Рокфеллеровском центре, 10 декабря 1987 года. Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
© AP Photo / Susan Ragan
Общая сумма пожертвований Рокфеллера составила более миллиарда долларов, сто миллионов из них ушли Гарвадскому университету. Это стало самым крупным пожертвованием вузу за всю историю его существования.
На фото: Дэвид Рокфеллер на открытии обновленного ресторана Rainbow Room в Рокфеллеровском центре, 10 декабря 1987 года.
© AP Photo / ACПредприниматель был женат с 1940 года на дочери одного из владельцев крупной юридической компании в Нью-Йорке Маргарет Макграф. В браке Рокфеллеры вырастили шестерых детей.
На фото: Дэвид Рокфеллер 22 сентября 1964 года.Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
© AP Photo / AC
Предприниматель был женат с 1940 года на дочери одного из владельцев крупной юридической компании в Нью-Йорке Маргарет Макграф. В браке Рокфеллеры вырастили шестерых детей.
На фото: Дэвид Рокфеллер 22 сентября 1964 года.
© AP PhotoГлавным хобби миллиардера было коллекционирование жуков. Поговаривали, что Рокфеллер даже не выходил из дома без бутылки для пойманных насекомых. В энтомологии есть несколько видов жуков, которые были названы в его честь. Эти виды были обнаружены либо лично миллиардером, либо учеными, чьи экспедиции он спонсировал.
На фото: Дэвид Рокфеллер и министр финансов Мексики Антонио Ортис Мена в Мехико, 22 июля 1963 года.Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер и министр финансов Мексики Антонио Ортис Мена, 1963
© AP Photo
Главным хобби миллиардера было коллекционирование жуков. Поговаривали, что Рокфеллер даже не выходил из дома без бутылки для пойманных насекомых. В энтомологии есть несколько видов жуков, которые были названы в его честь. Эти виды были обнаружены либо лично миллиардером, либо учеными, чьи экспедиции он спонсировал.
На фото: Дэвид Рокфеллер и министр финансов Мексики Антонио Ортис Мена в Мехико, 22 июля 1963 года.
© AP Photo / Suzanne PlunkettВ 2002 году Дэвид Рокфеллер написал автобиографическую книгу "Банкир в ХХ веке. Мемуары" (David Rockefeller: Memoirs).
На фото: Рокфеллер раздает книги с автографом в книжном магазине ООН в Нью-Йорке, 17 декабря 2002 год.Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер на презентации своей книги Мемуары
© AP Photo / Suzanne Plunkett
В 2002 году Дэвид Рокфеллер написал автобиографическую книгу "Банкир в ХХ веке. Мемуары" (David Rockefeller: Memoirs).
На фото: Рокфеллер раздает книги с автографом в книжном магазине ООН в Нью-Йорке, 17 декабря 2002 год.
© AFP 2017 / Henny Ray AbramsДожить до весьма почтенного возраста Рокфеллеру помогли многочисленные операции. Одно только сердце главе дома Рокфеллеров пересаживали шесть раз. Первая подобная операция была проведена в 1976 году, последняя - за несколько месяцев до его столетия.
На фото: встреча Рокфеллера с президентом ЮАР Нельсоном Манделой, 18 сентября 1998 года. Президент Нельсон Мандела из Южной Африки и американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
© AFP 2017 / Henny Ray Abrams
Дожить до весьма почтенного возраста Рокфеллеру помогли многочисленные операции. Одно только сердце главе дома Рокфеллеров пересаживали шесть раз. Первая подобная операция была проведена в 1976 году, последняя - за несколько месяцев до его столетия.
На фото: встреча Рокфеллера с президентом ЮАР Нельсоном Манделой, 18 сентября 1998 года.
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