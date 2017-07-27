Летний дом Рокфеллера выставлен на продажу за $19 миллионов долларов
20:2727.07.2017
(обновлено: 20:29 27.07.2017)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Летний дом американского миллиардера и банкира Дэвида Рокфеллера в штате Мэн выставлен на продажу за 19 миллионов долларов, вся выручка от продажи пойдет на благотворительность, пишет газета Portland Press Herald.
Рокфеллер умер на 102-м году жизни 20 марта. Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк).
По завещанию преимущественное право на этот дом, который известен под названием Ringing Point, остается за детьми миллиардера. В завещании он оценивался в 9 миллионов долларов. Как отмечает издание, у нескольких детей Рокфеллера уже есть недвижимость в этом месте.
Рокфеллер завещал передать пять миллионов долларов некоммерческой организации Maine Coast Heritage Trust и 20 миллионов долларов заповеднику Maine Coast Heritage Trust. Как пишет газета, все поступления от продажи Ringing Point и предметов декора и искусства в доме пойдут на выполнение его завещания.
Продажу некоторых предметов декора и произведений искусства будет осуществлять аукционный дом Christie's.
Внук первого в истории долларового миллиардера родился в Нью-Йорке 12 июня 1915 года.
На фото: Дэвид Рокфеллер в статусе президента "Чейз Манхэттен Банка" на заседании комитета сената США, 1961 год.
В 1936 году он с отличием окончил Гарвард по специальности английская история и литература, а позже получил экономическое образование, отучившись еще год в Гарварде и в Лондонской школе экономики.
На фото: свадьба Рокфеллера с Маргарет Макграф, 7 сентября 1940 года.
Во время Второй мировой войны Рокфеллер служил в Северной Африке и Франции, был помощником военного атташе в Париже и работал на военную разведку.
На фото: Рокфеллер встречается с председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным, 21 мая 1973 года.
Демобилизовавшись, Рокфеллер начал работать в нью-йоркском банке "Чейз нэшнл" на должности помощника управляющего иностранным отделом.
На фото: Дэвид Рокфеллер в 1984 году.
Спустя шесть лет уже на посту вице-президента он осуществил слияние "Чейз нэшнл" с Манхэттенским банком, в результате чего появился один из крупнейших в США банков "Чейз Манхэттен".
На фото: встреча Рокфеллера с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, 18 января 1989 года.
До 1981 года Рокфеллер возглавлял правление банка "Чейз Манхэттен", и параллельно - Совет по международным отношениям, который консультировал Госдеп США.
На фото: Рокфеллер во время обучения в Лондонской школе экономики, 22 ноября 1937 года.
Рокфеллер известен как один из первых и наиболее влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма. Он был постоянным участником Бильдербергского клуба и членом так называемого "комитета управляющих".
На фото: Дэвид Рокфеллер в 1981 году.
Дэвид продолжил традицию Рокфеллеров по созданию и поддержке таких благотворительных и общественных организаций, как Рокфеллеровский фонд, Институт медицинских исследований, Музей современного искусства в Нью-Йорке.
На фото: Билл Клинтон вручает Рокфеллеру Президентскую медаль Свободы, 15 января 1998 год.
Общая сумма пожертвований Рокфеллера составила более миллиарда долларов, сто миллионов из них ушли Гарвадскому университету. Это стало самым крупным пожертвованием вузу за всю историю его существования.
На фото: Дэвид Рокфеллер на открытии обновленного ресторана Rainbow Room в Рокфеллеровском центре, 10 декабря 1987 года.
Предприниматель был женат с 1940 года на дочери одного из владельцев крупной юридической компании в Нью-Йорке Маргарет Макграф. В браке Рокфеллеры вырастили шестерых детей.
На фото: Дэвид Рокфеллер 22 сентября 1964 года.
Главным хобби миллиардера было коллекционирование жуков. Поговаривали, что Рокфеллер даже не выходил из дома без бутылки для пойманных насекомых. В энтомологии есть несколько видов жуков, которые были названы в его честь. Эти виды были обнаружены либо лично миллиардером, либо учеными, чьи экспедиции он спонсировал.
На фото: Дэвид Рокфеллер и министр финансов Мексики Антонио Ортис Мена в Мехико, 22 июля 1963 года.
В 2002 году Дэвид Рокфеллер написал автобиографическую книгу "Банкир в ХХ веке. Мемуары" (David Rockefeller: Memoirs).
На фото: Рокфеллер раздает книги с автографом в книжном магазине ООН в Нью-Йорке, 17 декабря 2002 год.
Дожить до весьма почтенного возраста Рокфеллеру помогли многочисленные операции. Одно только сердце главе дома Рокфеллеров пересаживали шесть раз. Первая подобная операция была проведена в 1976 году, последняя - за несколько месяцев до его столетия.
На фото: встреча Рокфеллера с президентом ЮАР Нельсоном Манделой, 18 сентября 1998 года.