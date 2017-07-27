Лондонский суд решил перевести смертельно больного Чарли Гарда в хоспис

ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости. Высокий суд Лондона постановил перевести смертельно больного 11-месячного мальчика Чарли Гарда из больницы Great Ormond Street Hospital (GOSH) в хоспис, где он "неизбежно" умрет в течение короткого времени, не будучи подключенным к аппаратам жизнеобеспечения, передает телеканал Sky News.

Ребенок смертельно болен редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК, стадия заболевания – терминальная, необратимые процессы в организме зашли уже очень далеко.

Родители Чарли Конни Йейтс и Крис Гард через суд пытались добиться вначале экспериментального лечения для ребенка, а затем права ухаживать за ним дома до его смерти с тем, чтобы подольше побыть с ним вместе. Суд не удовлетворил ни одной из просьб, предложив следующий вариант – ребенка переводят в хоспис, где родители смогут его навещать. Родителям был предоставлен срок, к которому они должны были согласиться на предложение суда, в противном случае ребенка переведут в хоспис и отключат от аппарата искусственной вентиляции легких, без этого аппарата Чарли умрет. Срок договоренности истек в четверг в 12.00 (14.00 мск), родители на контакт с медиками и судом не вышли.

В переводе ребенка домой медики отказали из-за того, что обеспечить аппаратную вентиляцию легких дома у родителей Чарли было невозможно. Кроме того, специалисты больницы заявили, что такая пролонгация мучений для организма не в интересах мальчика, поскольку дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред".

Изначально Конни Йейтс и Крис Гард обратились в суд потому, что настаивали на экспериментальном лечении ребенка, которое им обещали обеспечить в США — британские суды, а также Европейский суд по правам человека ранее приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов.

В понедельник стало известно, что Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США, фактически прекратив таким образом судебную тяжбу за право лечить мальчика. Согласно заявлению их адвоката, "время для Чарли вышло, уже слишком поздно, ребенку нанесен ущерб, лечение не принесет шансов на успех".