В США отложили слушание по делу об интервью Бута корреспонденту RT

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Закрытое слушание в администрации американской тюрьмы Мэрион по делу о телефонном интервью российского бизнесмена Виктора Бута телеканалу RT, во время которого Бут разговаривал с телеведущим, не входящим в список его разрешенных контактов, перенесено на четверг, 10 августа, сообщила РИА Новости в четверг жена россиянина Алла Бут.
"Виктор позвонил мне только что и сообщил, что ему объявили: назначенное на сегодня слушание откладывается на две недели, до 10 августа. Причины переноса неизвестны, о них Виктору не сообщили. Но при этом сказали, что решение будет выносить прокурор, специально вызванный для этой цели из Канзаса", — сказала агентству Алла Бут.
По результатам слушания россиянина могут лишить права телефонных звонков домой и добавить ему дни к сроку заключения, сообщила Алла Бут.
По словам американских адвокатов Бута, которых не допустили на административное слушание, россиянину может грозить запрет на телефонные звонки минимум на несколько недель, запрет на покупки в тюремном магазине, аннуляция "хороших дней" — дней раннего освобождения, которые присуждаются за хорошее поведение в тюрьме – и, вероятно, добавление к сроку заключения до 50 дней.
Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. После длительного судебного процесса об экстрадиции россиянин был вывезен в США в нарушение как таиландского, так и американского законодательства, а затем осужден федеральным судом в Нью-Йорке на 25 лет лишения свободы. Вышедшая в отставку федеральный судья Шира Шейндлин впоследствии заявила американским СМИ, что вынуждена была приговорить Бута к 25-летнему сроку, минимальному по статьям, по которым его обвиняли, после того, как присяжные признали россиянина виновным. Судья назвала собственный приговор "чрезмерным" и подчеркнула, что Бут – не террорист, а бизнесмен, осужденный за подготовку сговора о совершении преступления, "созданного" для него федеральными агентами в ходе провокационной операции.