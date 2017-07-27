САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Возможные новые санкции США против России будут иметь последствия также для Евросоюза, это не легкий и не безболезненный вопрос, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Этот вопрос не легкий и не безболезненный для Европейского союза, поэтому необходимо приступить к переговорам между ЕС и США. Потому что эти предлагаемые санкции имели бы непосредственные последствия и для других стран, не только для России", — сказал президент Финляндии.
"Поэтому Европейский союз активно работает (над этим вопросом — ред.). Я присоединяюсь к желанию уважаемого президента Путина, чтобы мы лучше понимали друг друга в мире, это, наверное, отвечало бы интересам всех", — подытожил он.