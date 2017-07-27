Путин рассказал, как законы США разрушают международное право

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что трансграничность американского законодательства разрушает международное право, и Россия никогда с этим не согласится.

"Что касается трансграничности американского законодательства, то я давно об этом говорил, еще начиная с 2007 года в Мюнхене, по-моему, об этом говорил. Именно так и говорил: вот эта практика, она неприемлема, она разрушает международные отношения и международное право", — заявил Путин на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё, отвечая на вопрос о законопроекте США о санкциях в отношении РФ, который распространяется на законодательство Евросоюза.

Он отметил, что Россия не соглашается с подобной ситуацией, а реакция других стран зависит от их готовности защищать свои интересы и суверенитет.

"Мы никогда с этим не соглашались и соглашаться не будем. Как на это реагируют другие государства мира, это зависит от степени их суверенитета и готовности защищать свои собственные национальные интересы. В данном случае мы законопроект, конечно, видели", — отметил российский лидер.