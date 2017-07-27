Путин считает, что надо выходить на договоренности и сотрудничество с США

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Договоренностей о сотрудничестве Москвы и Вашингтона необходимо достигать в ближайшее время, сказал президент РФ Владимир Путин.

"В любом случае мы считаем, что чего бы там ни происходило, в ближайшее время, в будущем стратегически мы обязательно должны выйти на какие-то элементы сотрудничества и договоренностей", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

Как заявил российский лидер, "надеюсь, что в конечном итоге так оно и будет".