В Польше за порчу плохо припаркованных машин будут судить 80-летнюю женщину

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Варшаве задержали 80-летнюю местную жительницу, которая поцарапала ключом три, по ее мнению, плохо припаркованных автомобиля, ей грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы, сообщает телеканал TVN Warszawa.

"По данным лица, сообщившего в полицию, пожилая женщина поцарапала ключом лакокрасочное покрытие Fiat, Toyota и BMW", — сообщила полиция.

По данным телеканала, 80-летнюю женщину задержали и доставили в отделение полиции. Ей предъявили обвинения в порче имущества, соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

При этом представитель полиции не смогла ответить на вопрос телеканала о том, проверили ли правоохранители соблюдение владельцами автомобилей правил парковки.