САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил все страны принять участие в военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля.

"И мы всех приглашаем полюбоваться, приглашаем в Петербург посмотреть, как он будет организован, как он пройдет. Готовы пригласить партнеров в странах региона поучаствовать в этом мероприятии. Готовы сделать его совместно", — заявил Путин на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада. День Военно-морского флота (ВМФ) России будет отмечен 30 июля главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.

В военно-морском параде, который пройдет 30 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.