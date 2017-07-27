САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил все страны принять участие в военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля.
Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада. День Военно-морского флота (ВМФ) России будет отмечен 30 июля главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.
В военно-морском параде, который пройдет 30 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.