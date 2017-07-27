Посол России в Турции вручил верительные грамоты Эрдогану

АНКАРА, 27 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Посол России в Турции Алексей Ерхов вручил верительные грамоты президенту Турции Тайипу Эрдогану в президентском дворце в Анкаре, сообщает корреспондент РИА Новости в четверг.

После церемонии вручения грамот Эрдоган провел беседу с Ерховым за закрытыми дверями.

В июне президент РФ Владимир Путин назначил Ерхова послом России в Турции. Ерхов ранее работал в посольстве в Египте, занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле.

Прежний посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".