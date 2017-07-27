Скончалась пострадавшая при нападении в Хургаде гражданка Чехии

КАИР, 27 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Получившая тяжелые ранения при нападении в Хургаде гражданка Чехии скончалась в четверг в больнице имени Насера в Каире, сообщили РИА Новости медики в лечебном учреждении.

Четырнадцатого июля две туристки из Германии погибли, две гражданки Армении, одна россиянка и жительница Чехии получили ранения после нападения вооруженного ножом мужчины, который по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады. У двух пострадавших были диагностированы глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Нападавший был задержан, расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа.

"Гражданка Чехии скончалась от ранений. Ее состояние было стабилизировано, были проведены подготовительные мероприятия для ее переправки на родину в сопровождении бригады медиков и под контролем посольства Чехии в Египте. Однако вчера внезапно ее состояние резко ухудшилось, отказали все жизненно важные органы рано утром", — сказали в больнице.

Собеседник агентства подчеркнул, что ранения чешской туристки требовали проведения немедленной хирургической операции в больнице эс-Салям в Хургаде, куда доставили пострадавшую сразу после нападения 14 июля. "После этой высокоточной операции она была помещена в реанимацию под усиленный уход и находилась в интенсивной терапии вплоть до кончины", — добавили в каирской больнице. Врачи уточняют, что на отправке чешской туристки на родину настаивали в посольстве.

Медики также отметили, что состояние других трех пострадавших женщин, включая гражданку России, стабильное.

"С этими пострадавшими, кроме всего, работают психологи, чтобы исключить любые негативные последствия", — добавили в больнице.