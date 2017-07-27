В партии Саакашвили не знают о его намерениях вернуться на Украину

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Украинская партия "Движение новых сил", лидером которой является бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, не располагает информацией о якобы намерениях ее лидера вернуться на Украину, заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе партии.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ сообщили, что Саакашвили намерен в пятницу вернуться на Украину.

"Нет такой информации", — сказали в пресс-службе.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.