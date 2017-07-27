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В мире

Литовский политик предложил опубликовать список лиц, сотрудничавших с КГБ

16:4527.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ Вильнюсе. Архивное фотоВ Вильнюсе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВИЛЬНЮС, 27 июл — РИА Новости. Член литовской парламентской партии "Избирательная акция поляков – Союз христианских семей" Збигнев Единский предлагает с января 2018 года опубликовать список лиц, как признавшихся, так и скрывших сотрудничество с КГБ, сообщил в четверг портал Lietuvos zinios.

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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"Збигнев Единский, член партии "Избирательная акция поляков – Союз христианских семей", зарегистрировал поправку к закону о регистрации, признании, отчетах и защите признавшихся лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами бывшего СССР. Поправка предусматривает с января 2018 года открытую публикацию всех фамилий лиц, которые сотрудничали с КГБ", — говорится в сообщении портала.

По словам политика, общественности должны быть представлены и признавшиеся в сотрудничестве, и те, кто хранил это в тайне, чтобы "эта тема больше не поддавалась спекуляциям и манипуляциям". По данным издания, в 2015 году литовский парламент принял решение, что все данные о лицах, признавшихся в сотрудничестве с КГБ, будут находиться под охраной 75 лет. На основании сохраненного документального материала КГБ предполагается, что в 1940-1991 годы с КГБ в Литовской ССР тайно сотрудничали около 118 тысяч человек.

"Часть людей могут шантажировать и использовать тех, кто имел доступ к архиву. Сейчас часто говорят о политиках, общественных деятелях, которые, возможно, сотрудничали со структурами КГБ, однако ни основания, ни доказательств этих фактов никто не представляет. Поэтому необходимо опубликовать важнейшие документы, связанные с этой деятельностью", — заявил порталу Единский.

Как отмечает издание, центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы с мая 2011 года публикует сохранившиеся в особом архиве документы. С осени 2012 года на литовском сайте www.kgbveikla.lt публикуется список "агентов КГБ", обнародовано более тысячи фамилий. В этом году планируется опубликовать окончательный список.

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В июне 2015 года за правовой акт о засекречивании информации о лицах, признавшихся в сотрудничестве со спецслужбами бывшего СССР, проголосовали 80 парламентариев, против были 12, еще 17 воздержались. Инициировавшее проект правительство Литвы предлагало засекретить эту информацию навсегда, однако комитет сейма по национальной безопасности и обороне отметил, что ни правовые акты, ни практика других государств НАТО не предусматривает бессрочного засекречивания информации. В комитете отмечали, что по истечении 75 лет срок секретности этой информации может быть продлен.

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