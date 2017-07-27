"Аль-Джазира" осудила заявления Нетаньяху о желании закрыть канал в Израиле

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Телеканал "Аль-Джазира" осудил заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении закрыть иерусалимский офис канала.

Нетаньяху заявил, что собирается закрыть телеканал "Аль-Джазира" в Израиле из-за "подстрекательства к насилию" близ Храмовой горы. Он также добавил, что неоднократно обращался к правоохранителям, призывая закрыть офис телеканала в Иерусалиме.

Как говорится в пресс-релизе телекомпании, "Аль-Джазира" "осуждает такие самовольные обвинения и враждебные заявления". Отмечается, что телеканал "предпримет все необходимые юридические меры" в случае, если Израиль осуществит свое намерение.

Израильская полиция ранее объявила об отмене мер безопасности в районе иерусалимской Храмовой горы, против которых почти две недели протестовала арабо-мусульманская община. Муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн объявил об урегулировании конфликта и готовности возобновить молитвы на территории третьей по значимости святыни ислама.