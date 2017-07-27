"Киевгаз" назвал возможные причины взрыва в доме в столице Украины

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Взрыв в доме в Голосеевском районе Киева мог произойти из-за постороннего газового баллона или взрывчатки, которую, возможно, использовали для самоубийства, сообщила в четверг пресс-служба компании "Киевгаз".

В среду в управлении Госслужбы по ЧС в Киеве сообщили, что в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе одна женщина погибла и одна пострадала, 20 человек были эвакуированы. По данным ведомства, взрыв произошел в квартире, в которой погибла женщина.

"Предварительно сообщаем, что наиболее вероятной является одна из следующих версий: предметом взрыва мог стать посторонний газовый баллон или взрывчатка; жительница квартиры могла совершить самоубийство", — говорится в сообщении "Киевгаз" на Facebоok.

Как отмечается, представители "Киевгаз" провели предварительный осмотр газового оборудования в квартире и установили, что газовая плита не могла быть источником взрыва или утечки газа.