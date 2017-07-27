Экс-генпрокурора Польши допросили по делу о смоленской катастрофе

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Национальная прокуратура Польши допросила экс-генпрокурора страны Анджея Серемета по делу о смоленской катастрофе, в которой в 2010 году погиб президент Лех Качиньский, сообщает в четверг агентство PAP.

По данным агентства, Серемет был допрошен в качестве свидетеля по делу о неисполнении польскими госслужащими своих обязанностей в вопросе проведения вскрытия тел жертв катастрофы. Во время трагедии Серемет занимал должность генпрокурора, и, по версии следствия, нарушения допустили в том числе прокуроры, которые не участвовали во вскрытиях на территории РФ, а также не провели повторные исследования после доставки тел в Польшу.

В качестве свидетеля по данному делу 3 августа будет допрошен глава Евросовета Дональд Туск, который в момент катастрофы занимал пост премьер-министра Польши.

В Польше в рамках нового расследования причины крушения самолета ведутся эксгумации останков жертв катастрофы. Первыми в ноябре 2016 года были эксгумированы останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Уже выяснилось, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами. Прокуратуре предстоит провести эксгумацию останков еще около 70 человек — тех, кто не был кремирован и не был эксгумирован ранее. По данным следствия, во время захоронения были допущены грубые нарушения: в результате эксгумаций была выявлена замена тел, а в некоторых могилах обнаружены части тел разных людей.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.