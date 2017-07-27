США
27.0727 июля16:02МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Human Rights Watch обвинила армию Ирака в причастности к казням в Мосуле

Сюжет:
Операция по освобождению Мосула (606)
14:5727.07.2017
11000

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) сообщила, что дивизия иракской армии, предположительно, казнила несколько десятков заключенных в старой части Мосула, освобожденного от террористической группировки "Исламское государство"*.

Мосул. 26 июля 2017
© Sputnik / Сара Нуреддин
Мосул после освобождения: угроза в руинах и под землей
Организация ссылается на сообщения двух международных наблюдателей, которые рассказали об убийствах в середине июля по меньшей мере четырех человек. По их словам, к убийствам причастна 16-ая дивизия армии Ирака, прошедшая американскую подготовку.

Кроме того, по данным организации, есть свидетельства, что боевое подразделение казнило "значительно больше людей, в том числе и мальчика". В связи с этим организация призывает власти США прекратить поддержку 16-ой дивизии.

"Правительство США должно приостановить всю помощь и поддержку 16-ой дивизии до окончания полного расследования со стороны Ирака предполагаемых обвинений и соответствующих судебных процессов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте HRW.

По словам международных обозревателей, в день предполагаемых казней они видели группу иракских военных, идентифицировавших себя бойцами 16-ой дивизии, которые вели четырех обнаженных мужчин по узкой улочке, после чего раздалось несколько выстрелов. Однако иракские военные пояснили, что казнили боевиков ИГ*.

Кадры с места обстрела корреспондента Sputnik в Мосуле
© РИА Новости . Сара Нуреддин
Опубликовано видео с места обстрела корреспондента Sputnik в Мосуле
Кроме того, HRW сообщает, что в ходе военной операции по освобождению города, организация зафиксировала задержание иракскими военными по меньшей мере 1,2 тысячи мужчин и мальчиков, которых содержали в "нечеловечных условиях" без судебного разбирательства. При этом, как отмечает организация, военные казнили некоторых из них, "прикрываясь" их связью с ИГ*.

Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над ИГ* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Штаб-квартира находится в США.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Жизнь на войне: будни операции в Мосуле
© Алессандро Рота | StenincontestВ июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
В июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.
© Алессандро Рота | StenincontestДействующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Действующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.
© Алессандро Рота | StenincontestДжихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Джихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.
© Алессандро Рота | StenincontestМирные жители бегут из зоны аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мирные жители бегут из зоны аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestФараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Фараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.
© Алессандро Рота | StenincontestВрачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Врачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.
© Алессандро Рота | StenincontestВоеннослужащие Федеральной полиции ведут минометный огонь вблизи аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Военнослужащие Федеральной полиции ведут минометный огонь вблизи аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestМирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.
© Алессандро Рота | StenincontestПит (27, США) и Алекс (США) из Академии реагирования на чрезвычайные ситуации осматривают ребенка, пострадавшего от авианалета, во время которого погибли его родители, а двое братьев были ранены.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Пит (27, США) и Алекс (США) из Академии реагирования на чрезвычайные ситуации осматривают ребенка, пострадавшего от авианалета, во время которого погибли его родители, а двое братьев были ранены.
© Алессандро Рота | StenincontestБоец федеральной полиции, вооруженный реактивным противотанковым гранатометом, осматривает позиции ИГИЛ* в районе боевых действий в зоне аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Боец федеральной полиции, вооруженный реактивным противотанковым гранатометом, осматривает позиции ИГИЛ* в районе боевых действий в зоне аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestМужчины сбривают бороды, хотя это было запрещено, когда город был под контролем ИГИЛ*.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мужчины сбривают бороды, хотя это было запрещено, когда город был под контролем ИГИЛ*.
© Алессандро Рота | StenincontestРаздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Раздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.
/
Комментировать
+
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Vladimir Chawla
Human Rights Watch — неправительственная организация

(( Вы шутите что ли ? ? ? ? ))
15:45
27.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена