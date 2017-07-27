Human Rights Watch обвинила армию Ирака в причастности к казням в Мосуле

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) сообщила, что дивизия иракской армии, предположительно, казнила несколько десятков заключенных в старой части Мосула, освобожденного от террористической группировки "Исламское государство"*.
Организация ссылается на сообщения двух международных наблюдателей, которые рассказали об убийствах в середине июля по меньшей мере четырех человек. По их словам, к убийствам причастна 16-ая дивизия армии Ирака, прошедшая американскую подготовку.
Кроме того, по данным организации, есть свидетельства, что боевое подразделение казнило "значительно больше людей, в том числе и мальчика". В связи с этим организация призывает власти США прекратить поддержку 16-ой дивизии.
"Правительство США должно приостановить всю помощь и поддержку 16-ой дивизии до окончания полного расследования со стороны Ирака предполагаемых обвинений и соответствующих судебных процессов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте HRW.
По словам международных обозревателей, в день предполагаемых казней они видели группу иракских военных, идентифицировавших себя бойцами 16-ой дивизии, которые вели четырех обнаженных мужчин по узкой улочке, после чего раздалось несколько выстрелов. Однако иракские военные пояснили, что казнили боевиков ИГ*.
Кроме того, HRW сообщает, что в ходе военной операции по освобождению города, организация зафиксировала задержание иракскими военными по меньшей мере 1,2 тысячи мужчин и мальчиков, которых содержали в "нечеловечных условиях" без судебного разбирательства. При этом, как отмечает организация, военные казнили некоторых из них, "прикрываясь" их связью с ИГ*.
Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над ИГ* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.
Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Штаб-квартира находится в США.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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