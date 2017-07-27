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В мире

Сирийский эксперт рассказал о сценариях признания курдской автономии

14:4927.07.2017
04362
CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi KurdistanИракский Курдистан. Архивное фотоИракский Курдистан. Архивное фото
CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi Kurdistan

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Признание в будущем курдской автономии на севере Сирии может быть осуществлено несколькими способами, например, как в случаях Южной Осетии или Косово, заявил в четверг член комитета платформы "Астана" по зонам деэскалации, руководитель Научно-исследовательского центра мониторинга и анализа ситуации в Сирии (Центр Асбар, Дюссельдорф, Германия) Салах Эд-Дин Биляль.

Сергей Лавров перед началом встречи с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики. 24 июля 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лавров: устремления курдов надо реализовывать в рамках международного права
Сирийский Курдистан — самопровозглашенный "федеральный регион" на севере Сирии. Состоит из трех кантонов — Африн, Джазира и Кобани.

"Сейчас идет наступление на Ракку, и здесь могут быть определенные сложности, учитывая присутствие там иранских вооруженных формирований. Необходимо разъяснить четко цели и задачи каждой из этих групп (участвующих в наступлении)", — сказал Салах Эд-Дин Биляль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, "есть несколько решений".

"Одно из них может включать в себя север Сирии, так называемую Рожаву (от курдского "запад"). Здесь необходимо международное признание автономии (курдов). Мы сейчас анализируем разные варианты, которые могли бы обеспечить признание со стороны мирового сообщества, не обращаясь при этом в ООН. Можно взять в качестве образца ситуацию в Молдавии (Приднестровье – ред.), Абхазии или Южной Осетии", — рассказал эксперт.

Другим вариантом является осуществление некоего частичного признания автономии.

"А затем уже закрепить его международным решением, резолюцией, как это произошло в Косово. Но здесь очень важна роль США и Турции, и она сейчас не очень ясна", — уточнил он.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в феврале 2008 года. Сербия, как и Россия, выступила категорически против этого шага, нарушающего резолюцию 1244 СБ ООН, которая закрепляет территориальную целостностью сербского государства. Сербские лидеры неоднократно заявляли, что не признают независимость своей южной автономии.

По разным оценкам, независимость Косово на данный момент признали 100-110 стран-членов ООН, включая США и ведущие государства Западной Европы. Достоверных сведений о количестве стран, признавших косовских суверенитет, не существует, поскольку официальные источники дают противоречивую информацию. В частности, власти Сербии опровергали утверждения из Приштины о признании со стороны отдельных стран (Оман, Гвинея-Бисау, Уганда), а некоторые другие государства сами отзывали свои признания.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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