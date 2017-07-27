В Казахстане возбудили дело после крушения самолета Як-12

АЛМА-АТА, 27 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. По факту крушения в Алма-Атинской области Казахстана самолета Як-12, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", сообщила в четверг пресс-служба главной транспортной прокуратуры республики.

Утром в четверг в результате падения самолета Як-12, принадлежащего ТОО "КазАвиа", в Алма-Атинской области Казахстана погибли два человека. Самолет выполнял авиахимработы. Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана приостановил эксплуатацию самолетов Як-12.

"Факт зарегистрирован… по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц" — ред.), проводятся первоначальные следственные действия", — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, погибшим пассажиром самолета был представитель крестьянского хозяйства.

По информации министерства по инвестициям и развитию, воздушное судно имеет необходимые разрешительные документы, полет был согласован с органами воздушной навигации.

"Министерством по инвестициям и развитию готовится приказ о назначении расследования авиационного происшествия, в рамках которого будет установлена причина крушения", — говорится в пресс-релизе прокуратуры.