В Казахстане после мемов с Кейджем решили дарить чапаны всем гостям

АСТАНА, 27 июл — РИА Новости. Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев пообещал дарить каждому гостю подшефного ему ведомства чапаны, как у голливудского актера Николаса Кейджа на фотографии, ставшей популярной в сети, сообщает Sputnik Казахстан.
Николас Кейдж меняет профессию. pic.twitter.com/RFDedSpAib— Д🔞брый Шубин ⛏ (@pawlushkaserj) 24 июля 2017 г.
"Мне кажется, это гениальная, красивая традиция нашего народа, которая, благодаря выражению лица актера превратилась в мем", — сказал Абаев на пресс-конференции.
"Николас Кейдж убивает свою карьеру."— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 24 июля 2017 г.
Илья Репин
холст, масло pic.twitter.com/jFzRt12xHn
Чапан является частью национального костюма в ряде стран Центральной Азии. Это кафтан, сшитый на вате или верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой.
николас кейдж в казахстане— Piper/смотрю #GOT (@_yes_Kep_) 24 июля 2017 г.
лучшие мемы начавшейся недели! pic.twitter.com/F5koMvebm1
Визит на кинофестиваль "Евразия" в Астане сделал американского актера Николаса Кейджа героем нового мема. Пользователи интернета посмеялись над фото, на котором Кейдж с печальным лицом стоит в казахском чапане в компании скрипачки, ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаевой.
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