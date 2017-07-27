В Казахстане после мемов с Кейджем решили дарить чапаны всем гостям

Николас Кейдж на Международном кинофестивале Евразии 2017 в Астане. Архивное фото

Николас Кейдж на Международном кинофестивале Евразии 2017 в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 27 июл — РИА Новости. Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев пообещал дарить каждому гостю подшефного ему ведомства чапаны, как у голливудского актера Николаса Кейджа на фотографии, ставшей популярной в сети, сообщает Sputnik Казахстан.

"Мне кажется, это гениальная, красивая традиция нашего народа, которая, благодаря выражению лица актера превратилась в мем", — сказал Абаев на пресс-конференции.

"Николас Кейдж убивает свою карьеру."

Илья Репин

холст, масло pic.twitter.com/jFzRt12xHn — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 24 июля 2017 г.

Чапан является частью национального костюма в ряде стран Центральной Азии. Это кафтан, сшитый на вате или верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой.

николас кейдж в казахстане



лучшие мемы начавшейся недели! pic.twitter.com/F5koMvebm1 — Piper/смотрю #GOT (@_yes_Kep_) 24 июля 2017 г.

Визит на кинофестиваль "Евразия" в Астане сделал американского актера Николаса Кейджа героем нового мема. Пользователи интернета посмеялись над фото, на котором Кейдж с печальным лицом стоит в казахском чапане в компании скрипачки, ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаевой.

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